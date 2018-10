Tätowieren für einen guten Zweck

Spende Einnahmen gehen an Bundesverband

Biedenkopf-WALLAU Bei den Fuchstagen in Wallau hatte das Deutsche Rote Kreuz die Möglichkeit geboten, sich kostenlos ein Tattoo aufspritzen zu lassen. Dieses Angebot wurde rege angenommen – und so kam ein Spendenbetrag in Höhe von 61,70 Euro zusammen.

