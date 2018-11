Tempo 30: Rückbau wäre finanziell machbar

Kernstadt Bürgermeister stellt klar: Wenn der Verkehrsversuch scheitert, wäre Geld für neue Beschilderung da

Biedenkopf Sollte der Tempo-30-Verkehrsversuch in der Biedenkopfer Kernstadt scheitern, so wäre der Rückbau der Verkehrsschilder finanziell kein Problem. Das hat Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) am Donnerstag im Gespräch mit dem HA klargestellt.

