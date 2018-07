Tempo-30-Zone bleibt unverändert bestehen

Ortsbeirat Regelungen für den Bereich der Theodor-Meißner-Straße sollen nicht geändert werden

Biedenkopf-Wallau Die Tempo-30-Zone in der Theodor-Meißner-Straße in Wallau wird genauso bestehen bleiben, wie sie momentan ausgezeichnet ist. Diesen Beschluss hat der Wallauer Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung gefasst.

