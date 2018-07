Waggonhalle

Theater Imago zeigt „Faust“ in Waggonhalle

Aufführung Original aus neuer Perspektive

Marburg „Zwei Seelen wohnen, ach!, in meiner Brust […]“, heißt es Goethes „Faust“. Das Stück ist wohlbekannt: Da ist das unschuldige Mädchen, der teuflische Verführer, der tragische Gelehrte – und nicht zuletzt die zwei berühmten Seelen, die Gegensätze, die in seinem Innern um die Vorherrschaft kämpfen. Doch lauern diese Gegensätze in Wahrheit nicht in jedem Menschen? Ist Gretchen immer unschuldig, Mephisto bloß teuflisch und Faust nur tragisch?

Copyright © mittelhessen.de 2018