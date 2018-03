Selbermachen

Toaster, Fahrrad oder Kleidung reparieren

Repair-Café Am Samstag in der Dautphetalschule

Dautphetal Das nächste Repair-Café findet am Samstag, 25. November, von 10 bis 14 Uhr in in der Dautphetalschule statt.

Copyright © mittelhessen.de 2017