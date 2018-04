Exkursion

Todenhausen undWiesenfeld besichtigen

GESCHICHTE Auf den Spuren der Hugenotten

Marburg Im Rahmen des Projektes „Je trouve ici mon asile – Ich finde hier meine Zuflucht. Bauten der Hugenotten und Waldenser in Hessen“ zum Europäischen Kulturerbejahr lädt das Landesamt für Denkmalpflege Hessen zu einer Geschichtsexkursion ein. Am Sonntag, 6. Mai, geht es zur Wanderung nach Todenhausen und Wiesenfeld in Mittelhessen.

