Konzert

Tölzer Knabenchor tritt in Gladenbach auf

KONZERT Preisgekrönte Sänger in „Maria Königin“

Gladenbach Der berühmte Tölzer Knabenchor gibt ein Gastspiel in Gladenbach. Am Sonntag, 10. Juni, singt der Chor ab 18 Uhr in der katholischen Kirche „Maria Königin“.

