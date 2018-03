HANDWERK „Tag der offenen Töpferei“

Töpferei öffnet Türen

HANDWERK Aktionstag am Wochenende

Angelburg-Gönnern Am Samstag, 10. März, und am Sonntag, 11. März, öffnen in Hessen 45 Töpfereien und Keramikateliers ihre Türen jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr. Auch in der Kunst-Töpferei in Gönnern (Hauptstraße 43) gibt es eine Ausstellung zum Fertigungsprozess, bei dem die Besucher die Werkstücke im Rohzustand sehen und anfassen können. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich im Drehen an der Töpferscheibe zu probieren. Der 13. Tag der offenen Töpferei in Hessen wird organisiert vom Verein keramik-hessen (www.keramik-hessen.de).

