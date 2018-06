Party

Treffen der Motorradfans

Lohra Seit 1986 organisieren die Motorradfreunde Lohra jährlich ein großes Treffen – in diesem Jahr findet es zum 33. Mal statt. Erwartet werden Gäste aus allen Teilen Deutschlands. Aber nicht nur Motorradfahrer kommen am Samstag, 23. Juni, zum am Festplatz „Speckbrücke“. Vielen Nicht-Motorradfahrern gilt die Veranstaltung als Geheimtipp, nicht zuletzt wegen der zu bestaunenden Maschinen und der Partystimmung am Abend.

