Von Elvira Rübeling

Treisbacher feiern vier fertige Projekte

Dorferneuerung Bürger beleben ihren Ort

Wetter-Treisbach Gleich vier Projekte gab es am Sonntag auf dem neuen Dorfplatz in Treisbach zu feiern. Nicht nur die Einweihung des Dorfplatzes selbst, sondern auch die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt, des Festplatzes und des neuen Anbaus an das Bürgerhaus.

