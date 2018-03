Trommelnd fit werden

SPORT Turner bieten neuen Drums alive-Kurs

Biedenkopf-Wallau Sportlich trommeln kann man wieder im Wallauer Turnverein. Am Montag, 5. März, startet ein neuer Drums alive-Kurs mit Übungsleiterin Babsi Klug. Mit Stöcken und großen Gymnastikbällen geht es rhythmisch an den Muskelaufbau, besonders in den Armen. Getrommelt wird immer montags von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Wallauer Großsporthalle. Der Kurs dauert zehn Mal 60 Minuten und kostet für Mitglieder sieben Euro. Nichtmitglieder können für 25 Euro teilnehmen. Mitzubringen sind Spaß an der Bewegung und ein gutes Rhythmusgefühl. Alle, die mit Babsi Klug trommelnd fit werden wollen, sollten sich vorher telefonisch anmelden unter (0 64 61) 7 03 48 10.

