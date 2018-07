Spendenaktion

Turnbeutellauf für totkranke Menschen

Spendenaktion Krankenwagen für letzte Wünsche

Bad Laasphe Am Sonntag, 29. Juli, erreicht der 135 Kilometer lange „Turnbeutel's Run for Wishes“ sein Ziel auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Rund um den Zieleinlauf gibt es von 15 bis 20.30 Uhr eine Party.

