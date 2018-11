Beratung

Über Berufe informieren

Biedenkopf Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit bietet eine offene Sprechstunde an, in der Schüler und Eltern erste Fragen zur Berufs- und Studienwahl ansprechen können. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 15. November, in Biedenkopf. Die offene Sprechstunde findet von 15 bis 18 Uhr in den Räumen der Arbeitsagentur (Schulstaße 5) statt.

