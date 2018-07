Polizei

Unbekannte zerkratzen Opel

Biedenkopf Unbekannte haben mehrere Buchstaben in den Lack eines grünen Opel Corsa gekratzt. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 400 Euro. Die Fahrerin des Wagens war am Samstag, 7. Juli zwischen 14.30 und 16.15 Uhr an verschiedenen Orten im Stadtgebiet unterwegs und kann nicht sagen, wo es zu der Beschädigung kam.

