Unbekannter klaut Geld

Diebstahl Zimmer durchsucht

Biedenkopf Ein Unbekannter hat Bargeld aus einer Gemeinschaftsunterkunft am Mühlweg gestohlen. Nach Mitteilung der Polizei hat sich der Dieb am Donnerstag, 24. Mai, zwischen 4 und 13.20 Uhr Zugang in ein Zimmer der Unterkunft verschafft. Der Unbekannte durchwühlte sämtliche Behältnisse und stahl Bargeld.

