Unfall auf Parkplatz

FLUCHT Schaden an Opel beträgt 4000 Euro

Biedenkopf-Wallau Schrammen und Kratzer weist ein schwarzer Opel Insignia nach einem Unfall in Wallau auf. Ein unbekanntes Fahrzeug war auf dem Obi-Parkplatz in der Theodor-Meissner-Straße gegen den Opel gestoßen. Den Schaden an der Beifahrertür beziffert die Polizei mit 4000 Euro. Der Unfall geschah zwischen Mittwochabend, 26. September, 20.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 27. September, 8.40 Uhr.

