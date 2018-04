VW Polo beschädigt

kriminalität Polizei sucht den Verursacher

Biedenkopf In der Zeit von Freitagmittag, 20. April, bis Samstagmorgen, 21. April, entstand an einem in der Hainstraße 98 abgestellten grünen VW Polo ein Sachschaden hinten rechts in Höhe von 500 Euro.

