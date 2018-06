POLIZEI

Vandalen am Spielplatz

Steffenberg-Niedereisenhausen In der Nacht zum Mittwoch, 30. Mai, und am Montag, 18. Juni, ist es auf dem Kinderspielplatz in Niedereisenhausen zu Sachbeschädigungen gekommen. Die Täter richteten dabei einen Schaden von insgesamt fast 1000 Euro an.

