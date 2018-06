POLIZEI

Verletzter Fußgänger gesucht

Marburg Am Dienstag, 19. Juni, gab es um 17.15 Uhr, an der Kreuzung beim Erlenringcenter an der Anschlussstelle Kraftfahrstraße/Erlenring-Sommerbadstraße ein Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem schwarzen Auto. Es waren zahlreiche Helfer sofort vor Ort und kümmerten sich um den Fußgänger. Der Mann verließ nach kurzer Zeit die Unfallstelle. Laut Polizei stehen weder von ihm noch von den Helfern die Personalien fest.

Copyright © mittelhessen.de 2018