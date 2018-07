Verletzung im Rücken

STREIT Polizei sucht Zeugen für eine Attacke

Marburg Noch völlig im Dunkeln liegen die Gründe einer Auseinandersetzung am späten Samstagabend, 14. Juli vor dem Audimax in der Biegenstraße. Ein 19-Jähriger erlitt laut Polizei dabei eine Schnittverletzung am Rücken. Ein Rettungswagen versorgte die nicht lebensbedrohliche Wunde vor Ort.

