Kunst

Vernissage im Café Fair

Gladenbach Die Kunst hält Einzug in das Café Fair in Gladenbach (Marktstraße 11). Die Gruppe „Farbsinn“ stellt dort bis zum Kirschenmarkt ihre Bilder zum Thema „Afrika“ aus. Die Vernissage findet am Donnerstag, 5. April, ab 19 Uhr im Café Fair statt.

