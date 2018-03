Versammlung für Anlieger kommt noch

POLITIK Wasserschaden in Oberhörlen

Steffenberg Auch wenn der „Kreuzrain“ in Obereisenhausen erst in 2019 ausgebaut wird, es gibt in diesem Jahr es noch eine Anliegerversammlung. Das teilt Bürgermeister Gernot Wege mit.

