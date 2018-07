Verwirrter Senior schlägt wieder zu

POLIZEI Erneut muss 69-Jähriger in Klinik

Marburg Im wahrsten Sinne des Wortes wieder zugeschlagen hat ein verwirrter Senior, der bereits am Sonntagnachmittag in Neustadt und in der Nacht auf Mittwoch in Marburg von der Polizei festgenommen wurde.

Copyright © mittelhessen.de 2018