Absage

Vesper ohne Kantorei

Kirche Stattdessen Orgelklänge und Lesungen

Biedenkopf Die für Freitag (15. Juni) geplante „Musikalische Vesper“ in der Hospitalkirche in Biedenkopf fällt aus. Da in der Dekanatskantorei derzeit einige Stimmen fehlen, ist sie nicht singfähig. Anstelle der „Musikalischen Vesper“ lädt Pfarrerin Natascha Reuter zum Abendgebet mit Orgelklängen und Lesungen ein, das sie zusammen mit Kantor Edwin Plies gestaltet.

