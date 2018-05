Von Hartmut Bünger

VfL setzt Sanierung des Heims fort

Fussball Verein investiert 223 000 Euro in das fast 70 Jahre alte Gebäude in der Lahnaue

Biedenkopf Großes hat sich der VfL Biedenkopf vorgenommen. Nach dem Kauf des Geländes in der Lahnaue will der Verein 223 000 Euro in die Sanierung des Vereinsheims stecken.

Copyright © mittelhessen.de 2018