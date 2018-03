Vier Tage sporteln mit den Profis

Sportwoche Fußball, Basketball oder Hip-Hop mit den „Athleten in Action“

BiedenkopF-Wallau Kinder, die Spaß an Fußball, Basketball oder Hip-Hop haben und einmal vier Tage lang von erfahrenen Trainern betreut werden wollen, sollten in den Osterferien unbedingt in der FeG Wallau (Fritz-Henkel-Straße 28) vorbeischauen

