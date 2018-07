Vom Privathaus in die große Halle

Feier REB Richter Elektro besteht 25 Jahre

Biedenkopf REB Richter Elektro Biedenkopf hat 1993 klein in einer Privatwohnung begonnen und feiert jetzt sein 25-jähriges Betriebsjubiläum nun in Biedenkopf in der großen Montagehalle.

