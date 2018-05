Seminar

Von der Quittung zur Einkommensteuer

Weiterbildung Frauenbüro bietet Seminar an

Marburg-Cappel Unter dem Titel „Von der Quittung zur Einkommensteuer“ veranstaltet das Frauenbüro des Landkreises ein Seminar zum Thema Buchführung für umsatzsteuerfreie Kleinunternehmerinnen, Freiberuflerinnen und Teilzeitselbständige. Das Seminar unter der Leitung von Brigitte Siegel (Geld & Rosen – Unternehmensberatung Euskirchen) findet am Freitag, 8. Juni, von 17 bis 20 Uhr, am Samstag, 9. Juni, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. Juni, von 10 bis 15 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Kreisverwaltung in Cappel (Im Lichtenholz 60). Die Teilnahme kostet 125 Euro.

