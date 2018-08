Vorbei fahrendes Auto mit Steinen beworfen

Polizei Kinder sind offenbar die Verursacher

Marburg Nach ersten Hinweisen haben offenbar drei Kinder vom Dach einer Lagerhalle in der Georg-Elser-Straße Steine geworfen und dabei einen grauen Skoda Fabia getroffen. An dem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 5. August, zwischen 9.30 und 12.30 Uhr. Eine nähere Beschreibung der Kinder gibt es nicht.

Copyright © mittelhessen.de 2018