Wagner gewinnt goldene Henne

Geflügel Versammlung der Wallauer

Biedenkopf-Wallau Die Rassegeflügelzüchter aus Wallau haben im vergangenen Jahr wieder erfolgreich an Schauen teilgenommen. Andreas Wagner errang sogar auf der Nationalen Rassegeflügelschau in Erfurt die goldene Henne, was beim GZV lange nicht mehr vorgekommen war.

