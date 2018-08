Feuerwehr

Waldbrand schnell gelöscht

Bad Endbach-Dernbach Schnell bemerkt worden ist am Montagnachmittag, 6. August, ein beginnender Brand an einem Waldstück nahe Dernbach. Gegen 16.11 Uhr erfolgte nach Angaben von Bad Endbachs Gemeindebrandinspektor Jan-Niklas Aßmann die Alarmierung. Es rückten die Wehren aus Bottenhorn, Hartenrod, Wommelshausen und Bad Endbach-Mitte aus. Zudem kam ein Tanklöschfahrzeug aus Biedenkopf. Direkt an der Straße brannte eine rund 50 Quadratmeter große Fläche, die schnell gelöscht war.

