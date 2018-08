SGV-Fahrten

Wandertag in Detmold erleben

Bad Laasphe-Feudingen Die SGV Abteilung Oberes Lahntal, Feudingen, besucht den 118. Deutschen Wandertag in Detmold am Sonntag, 19. August. Wer mag, kann an einer Führung teilnehmen und danach das bunte Treiben und Rahmenprogramm des Treffens genießen. Am großen Festumzug aller Wandervereine am Sonntagnachmittag nehmen die Feudinger teil. Abfahrt ist um 7 Uhr vom Parkplatz bei der Sparkasse in Feudingen.

