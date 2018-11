OHGV

Wanderung zum Arennest

OHGV In zwei Gruppen unterwegs

Biedenkopf Der OHGV Biedenkopf veranstaltet am Sonntag, 18. November, eine Rundwanderung zum Arennest. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Marktplatz Biedenkopf, wo sie in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz an der Wolfskaute aufbrechen. Dort startet eine zirka 15 Kilometer lange Tour, die in zwei Wandergruppen aufgeteilt werden kann. Für diejenigen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, gibt es eine flachere, zirka zwei Kilometer lange Teilstrecke mit anschließendem Fahrservice zum Treffpunkt. Auf dem Frühstücksplatz Hasenhardt gibt es eine Stärkung, danach gehen alle Wanderer zum Gipfel.

