Was denken Bürger über die Skulptur?

Stadtbild Ortsbeirat bittet um Rückmeldungen

Biedenkopf Über die Ideen für eine Willkommensskulptur, die am Ortseingang von Biedenkopf stehen könnte, will der Kernstadt-Ortsbeirat in der nächsten Sitzung beraten. Womöglich fällt dann auch schon eine erste Entscheidung, welche Entwürfe in die engere Wahl kommen.

Copyright © mittelhessen.de 2018