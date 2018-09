Leserservice

Was kann bei Arthrose helfen?

Aktion Marko Kettrukat beantwortet Fragen

Dillenburg Fragen rund um Bänder und Gelenke beantwortet Marco Kettrukat (Foto: privat), Leiter der Orthopädischen Facharztpraxis am Gesundheitszentrum Wetterau in Bad Nauheim, am Mittwoch, 26. September, an unserem „Direkten Draht zum Mediziner“.

Copyright © mittelhessen.de 2018