Was läuft in Sachen Jugendarbeit?

AUSSCHUSS SPD will aktuellen Sachstand wissen

Dautphetal Die SPD-Fraktion im Dautphetaler Gemeindeparlament bringt in der nächsten Sitzung einen Antrag ein, in dem sie den Gemeindevorstand auffordert, einen Bericht über die Jugendarbeit in der Gemeinde vorzulegen.

