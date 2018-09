Vortrag

Was passiert in Äthiopien

FLÜCHTLINGE Vortrag über die Lage in Afrika

Marburg Rund 900 000 registrierte Flüchtlinge leben in Äthiopien. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Über ihre Lage referiert der Leiter des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes (JRS) in Äthiopien, Mulugeta Haiybano, am Donnerstag, 26. September, um 20 Uhr im Weltladen in Marburg (Markt 7).

