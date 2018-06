LeiTUNGSArbeiten

Wasser zeitweise nicht verfügbar

Steffenberg-Oberhörlen Die Gemeindewerke Steffenberg teilen mit, dass in der Zeit von Dienstag, 12. Juni, bis einschließlich Freitag, 15. Juni, im Ortsteil Oberhörlen erneut Arbeiten an der Wasserleitung anstehen. Daher ist es erforderlich, dass verschiedentlich, jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr, immer wieder einmal das Wasser abgestellt werden muss.

