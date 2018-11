Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt wird märchenhaft

Advent Bad Laasphe lockt am ersten Dezemberwochenende mit Ständen, Musik und Aktionen für Kinder

Bad Laasphe Mit Ständen und vielen Aktionen lockt der Bad Laaspher Weihnachtsmarkt traditionell am ersten Adventswochenende in die Altstadt, auf den Wilhelmsplatz und ins Haus des Gastes. In der Altstadt wird es dabei märchenhaft.

