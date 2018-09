TREFFPUNKT

Welt der Balladen

Lahntal-Sterzhausen Am Sonntag, 23. September, nimmt Detlef Ruffert seine Zuhörer mit zu einem Streifzug durch die Welt der Balladen. Das Dorfcafé im Generationentreff von Krafts Hof in Sterzhausen (Oberdorfer Straße 9) lädt ab 15 Uhr ein, bei Kaffee und Kuchen einen ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Nachmittag in der historischen Hofreite in der Dorfmitte zu verbringen. Zum Herbstanfang bietet der Generationentreffpunkt vielfältige Angebote für Alt und Jung. So werden am Mittwoch, 3. Oktober, die Gäste des Dorfcafés beim Herbstbrunch mit viel Kulinarischem verwöhnt. Eine Anmeldung ist notwendig. Und die Kinderküche lädt am Tag darauf ab 15.30 Uhr zum Apfelfest.

