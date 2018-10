Wochenendkurs

Wendo-Kurs für Mädchen

VHS AKTUELL Es gibt noch freie Plätze

Bad Endbach-Hartenrod Die Volkshochschule des Landkreises bietet in Zusammenarbeit mit dem Verein Wendo Marburg einen Wendo-Wochenendkurs für Mädchen von acht bis zwölf Jahren in Hartenrod an. Es gibt noch freie Plätze.

Copyright © mittelhessen.de 2018