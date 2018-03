Von Christian Röder

Wenig Wünsche, volle Zustimmung

ETAT Ortsbeirat Wolfgruben ist zufrieden mit Haushaltsplan / Erneuerung der Toiletten steht noch an

Dautphetal-Wolfgruben Der Ortsbeirat von Wolfgruben um Ortsvorsteher Harald Fett hat sich am Mittwoch positiv über den Haushaltsplan geäußert. Zwar stehen für 2018 keine neuen Investitionen an. Trotzdem tut sich was in dem Dautphetaler Ortsteil.

