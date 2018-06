Denkmalschutz

Wer etwas ändern will, muss fragen

Limburg-Weilburg Wohnen in historischen Bauten hat seinen besonderen Reiz. Doch will der Hausherr am denkmalgeschützten Gebäude anbauen oder beispielsweise Fenster austauschen, wollen die Denkmalschutzbehörden mitreden.

Copyright © mittelhessen.de 2018