Wer hat den Unfall auf dem Obi-Parkplatz beobachtet?

Unfallflucht Kundin nach Anstoß durch Einkaufswagen verletzt / Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf-Wallau Bei einem ungewöhnlichen Unfall auf dem Parkplatz des Obi-Marktes in der Theodor-Meissner-Straße hat eine Frau am Samstagvormittag Prellungen am Bauch erlitten. Die Polizei sucht nun nach dem männlichen Fahrer eines silberfarbenen Pkws mit Anhänger.

