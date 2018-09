Seminar

Wie Frauen in die Selbstständigkeit starten

Fortbildung Frauenbüro bietet Seminar in Cappel

Marburg-Cappel Das Frauenbüro des Landkreises Marburg-Biedenkopf organisiert die Fortbildung „Der kleine Start“. In dem Seminar, das am Freitag, 19. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, und am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 18 Uhr in der Kreisverwaltung in Cappel (Im Lichtenholz 60) stattfindet, werden die nebenberufliche Existenzgründung und der Teilzeitstart in die Selbstständigkeit thematisiert.

