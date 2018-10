Seminar

Wie man Pilze findet, erkennt und genießt

Seminar Fleckenbühler laden Pilzfreunde ein

Cölbe-Schönstadt Pilze gezielt finden, selbst sicher bestimmen und weiterverarbeiten – darum geht es in einem Pilzseminar für Anfänger vom 26. bis 28. Oktober auf Hof Fleckenbühl (Fleckenbühl 6). Es läuft am Freitag von 16 bis 19 Uhr, am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr. Neben Exkursionen mit Hinweisen zum fachgerechten Sammeln gibt es auch Vorträge zu Fragen wie: Was sind Pilze, wie leben sie, wo finden wir sie? Welche Bedeutung haben sie für Natur und Umwelt? Bei Bestimmungsübungen wird ausführlich auf die Verwechslungsgefahr von Speisepilzen mit giftigen Doppelgängern eingegangen.

