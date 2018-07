Seminar

Wie seriös ist eine Nachricht?

Biedenkopf Ein Seminar zum Thema Nachrichten bietet der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit seinem Fachdienst Jugendförderung an. Es findet vom 31. August bis 2. September in der Jugendherberge in Biedenkopf (Am Freibad 15) statt und trägt den Titel „Tagesschau oder Twitter?“.

