Radiomuseum

Willy Brandt in Biedenkopf

Bad Laasphe Am 21. August 1969 sprach Bundesaußenminister Willy Brandt auf dem Marktplatz in Biedenkopf; wenig später redete er auf dem Wilhelmsplatz in Laasphe. Die Auftritte bildeten den Auftakt von Brandts Bundestagswahlkampf 1969. Acht Wochen später war er der erste sozialdemokratische Bundeskanzler.

Copyright © mittelhessen.de 2018