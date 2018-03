Winterzauber am Staubecken

SKICLUB Kinder toben auf dem Eis – Erwachsenen wird beim Glühwein heiß

Dautphetal-Dautphe Manchmal muss es ganz schnell gehen – so wie im Falle des Winterzaubers des Skiclubs Dautphe am Staubecken am Ortsausgang Richtung Silberg.

Copyright © mittelhessen.de 2018