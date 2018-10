Senioren

Wissenswertes über den Apfel

Dautphetal-Buchenau „Ein Apfel am Tag – Arzt gespart!“ – zu einem Nachmittag rund um den Apfel sind alle Senioren am Mittwoch, 10. Oktober, nach Buchenau in das evangelische Gemeindehaus (Alte Landstraße 10) eingeladen. Von 14.30 bis 16.45 Uhr erörtert dort Referentin Anneliese Müller Wahrheiten, Weisheiten und Wissenswertes rund um den Apfel. Veranstalter des Informationsnachmittags in Buchenau ist der Seniorentreffpunkt Dautphetal C.

